Turvatooli kasutamine autos on kohustuslik. Turvaistme mittekasutamisele järgneb seaduse kohaselt karistus, teisalt on see asendamatu vahend tagamaks laste liiklusohutus. Uuringud on näidanud, et turvatoolid aitavad kaitsta kokkupõrkel nii lapse tervist kui elu.

Turvatoolide valimine on aga tihtipeale keeruline ülesanne. Sellekohast nõu jagavad järgnevalt Eesti suurima e-poe Kaup24.ee eksperdid.

5 turvatooli tüüpi

Turvatoolid on jagatud lapse vanuse ja kaalu järgi 5 gruppi:

Grupp 0: kuni 10 kg lapsed, sünnist kuni 9 elukuuni.

Grupp 0+: kuni 13 kg lapsed, sünnist kuni 18 elukuuni.

Grupp 1: 9-18 kg lapsed, 8 elukuust kuni 4 aastani.

Grupp 2: 15-25 kg, 3-4aastased lapsed.

Grupp 3: 22-35 kg, 6-12aastased lapsed.

Kõige tähtsam on, et turvatool sobiks lapse vanuse, pikkuse ja kaaluga. Loomulikult on ka toole, mida on võimalik vastavalt lapse kasvamisega reguleerida. Sellist tüüpi toolidel on reguleeritavad rihmad, võimalik on muuta seljatoe ning käe- ja jalatugede kõrgust. Nii ei ole lapse kasvamisega vaja tooli välja vahetada, piisab vaid selle reguleerimisest. Antud toolid on üsna suur investeering, ent teisalt on see äärmiselt mugav ja lihtne lahendus, mis tagab lapse turvalisuse.

Turvatool peab sobima autoga ja auto peab sobima turvatooliga

Sõidukid on erinevad, mistõttu võib juhtuda, et iga turvatool ei sobi igasse autosse. Esiteks peab auto tagaiste olema varustatud turvavööga. Kõik uuemad autod on seaduse kohaselt turvavöödega varustatud. Rihmad peavad olema piisavalt pikad, et oleks võimalik end mugavalt istmele kinnitada.

Vali tool vastavalt lapse vajadustele

Turvatool peab lapse jaoks olema eelkõige mugav ning sellega võiks tooli valides ka arvestada. Mugavus on oluline nii pikkade kui ka lühemate sõitude puhul. Kui turvatool on ebamugav, siis muutub ka autosõit lapse jaoks ebamugavaks ning nii tekib juba varases eas vastumeelsus autosõidu suhtes. See kandub omakorda edasi hilisemasse vanusesse, tekitades lapsele negatiivseid emotsioone. Seetõttu tuleks tooli valimisel olla äärmiselt hoolikas ning kui lapsele tool ei meeldi, tuleks see mugavama vastu vahetada.