Daily Mail vahendab värsket uuringut selle kohta, millised on turisti jaoks maailma kõige kallimad ja kõige odavamad linnad.

Edetabeli koostamisel võeti arvesse hotellitoa, toidu, joogi, transpordi ja meelelahutuse hinda ühe inimese kohta.

Selgus, et kõige kallim linn turisti jaoks on Šveitsi linn Zürich. Sellele järgnevad New York, Kopenhaagen, Oslo, Stockholm, Veneetsia, Amsterdam, Honolulu, Rooma ja Caracas.

Teisalt on kõige odavamad linnad turisti jaoks Bulgaaria pealinn Sofia, Egiptuse pealinn Kairo, Kolumbia linn Cartagena ja Rumeenia pealinn Bucarest.

Tallinn platseerus aga üsnagi keskele. 84 uuritud linna hulgast 46 kohale.