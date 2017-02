Kõik naised pole ühesugused, miks peaksid kohtingud seda olema?

Hea esimene kohting on selline, kus on ruumi sisukale vestlusele ja üksteise tundmaõppimisele, kuid samas pakub midagi kõrvalist, et kaks natuke närvis ja ujedat inimest niisama lakkamatult ei jutustaks. On täiesti loomulik, et kohtingul tekivad vaiksed hetked, kus ei oska ähmi täis olles otsekohe midagi öelda või küsida. Sellepärast on parim deit selline, kus atmosfäär ja vestlus on heas tasakaalus ja vajadusel saab vestlust luua asukoha ja toimuva ümber. Askmen.com pani kokku kümme soovitust, mis on alternatiivideks vanadele äraproovitud deitidele.

Kõik naised on erinevad ja kõik soovitused ei tööta universaalselt iga daami puhul. Kõige võti on ikkagi kaaslase vastu huvi tundmine ja siis sobiva koha leidmine.