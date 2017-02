Harry "Hamburgeri-Harry" Sperl on Guinessi rekordite raamatu järgi mees, kelle kodus on kõige rohkem burgereid. Mitte neid söödavaid, aga burksikujulisi asju ja nänni, mida mees aastate jooksul on kokku kogunud. Guinessi rekordite veebileht kirjutab, et mees on sõna otseses mõttes Burger King ehk Burksikuningas.

Tänaseks on ta kogunud üle 3700 eseme. Nende hulgas on juustuburger-vesivoodi ja täiesti töökorras burgerikujuline mootorratas, mida mees armastavalt kutsub Hamburgeri Harleyks. Mõistagi käib selle juurde ja burksikujuline kiiver.

Kui Harrylt küsitakse, miks just burgerid, on tema vastuseks see, et maitsev roog esindab kõike ameerikalikku. Ameerikas süüakse igal aastal umbes 50 miljardit burgerit, nii et raske on vastu vaielda.

Harry järgmiseks unistuseks on ehitada oma kollektsioonile vääriline kodu – korralik burgerimuuseum. Otse loomulikult teadagi mille kujuline.