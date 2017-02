Täna algas Abu Dhabis Lähis-Ida regiooni suurim kaitsetööstusmess, kus Eestit esindavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klastri korraldatud Eesti riigi stendil kaheksa Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse ettevõtet, kelle eesmärk on messil sõlmida uusi koostööleppeid.



Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klastri juht Ingvar Pärnamäe sõnas, et pühapäeval avatav IDEX mess on fokusseeritud kaitsetööstuse uudsete tehnoloogiate ja lahenduste tutvustamisele ning koostöövõimaluste arendamisele.

Lähis-Ida regioon on Eesti kaitsetööstuse üks prioriteetsematest sihtturgudest, mistõttu on oluline messil osaleda. “Meie ettevõtetel on juba ette näidata olulisi tehinguid nii Lähis-Ida kui ka USA suunal – see annab lootust, et regiooni suurim kaitsetööstuse mess aitab ettevõtetel leida uusi potentsiaalseid kliente ja jõuda seeläbi uute müügitehinguteni, seda enam, et meil on nii maailmas ainulaadseid kui ka juba hinnatud tooteid,” avaldas Pärnamäe lootust.



EASi ja Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klastri korraldataval IDEX 2017 messi Eesti riigi ühisstendil on oma toodanguga väljas kaheksa Eesti kaitsetööstuse ettevõtet: Defendec, Eli, Galvi-Linda, Milrem, Milectria, Soleest, Terramil, Toci.



Terramili juhatuse liige Kristo Kirs tõi esile, et neil avaneb IDEX 2017 messil võimalus jätkata seniseid läbirääkimisi varem loodud kontaktidega, kuid ka lansseerida maailmale uut toodet, milleks on soomust läbiv külgmiin. “Kuna Lähis-Idas võtavad tehingud väga kaua aega, siis investeerime messil suhetesse ja enda toote põhjalikule tutvustamisele, et kogutud kontaktid lähiaastatel tehinguteks formuleeruksid,” rõhutas Kirs.



Eelmisel, 2015. aasta IDEX messil osalenud Defendeci juhatuse esimees Jaanus Tamm lisas, et järjestikkusel IDEXil osalemine suurendab Eesti kaitsetööstuse usaldusväärsust ja koostöövõimaluste järjepidevust. “Eelmisel IDEXi messil õnnestus meil saada olulisi kontakte, mis tänaseks on arenenud reaalselt tootetellimusteks – seega näeme, et Eesti kaitsetööstusettevõtete jaoks on ühel suurimal valdkondlikul messil osalemine oluline, sest igalt messilt saadavad kontaktid jõuavad ühel hetkel oluliseks tehinguks,” rõhutas Tamm.



Eesti ettevõtete tuntuse ja ekspordivõimaluste edendamiseks korraldab EAS aastas kuni 18 riiklikku ühisstendi erinevatel rahvusvahelistel ärimessidel. Riiklikud ühisstendid pakuvad võimalusi uute kontaktide leidmiseks ning oma toodete ja teenuste otseturunduseks sihtturu edasimüüjatele ja tarbijatele. Eesti ettevõtete ekspordikanalite loomisele aitavad kaasa ka EASi ekspordi- ja välisinvesteeringute esindajad kokku 14 riigis ning EASi eestvedamisel toimuvad kontaktreisid, ekspordivaldkonna koolitused ja sihtturu seminarid.

Kaitsetööstuse vallas on sel aastal plaanis lisaks IDEX 2017 messi stendile korraldada ka Eesti ettevõtete väljapanek 2017. aasta sügisel DSEI messil Londonis. Ettevõtete osalemist messil kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.



Rahvusvaheline kaitsetööstuse mess IDEX 2017 toimub Araabia Ühendemiraatide pealinnas Abu Dhabis 19.-23.02. IDEX mess toimub iga kahe aasta tagant ning on Pärsia lahe riikide, araabia maailma ning laiemalt Lähis-Ida regiooni suurim ja olulisim kaitsetööstuse mess, kus osaleb enam kui 101 000 inimest üle maailma.