Suitsus sisalduvad ained võivad kahjustada DNA-d. Lisaks on uuringud näidanud, et mittesuitsetajate spermatosoididel on parem kuju ja liikumine ning ka on mehikesi arvuliselt rohkem. Viljakust aitab suurendada isegi see, kui sa oma suitsunormi allapoole tõmbad.

3. Vaata oma trennikava üle

Trenn on ülioluline nii su füüsilisele kui vaimsele tervisele, aga kui sa tahad isaks saada, siis on oluline mitte üle pingutada. Kui võrrelda mehi, kes pidevalt ja intensiivselt treenivad ning mehi, kes teevad kolm korda nädalas mõõdukat trenni, siis on viimaste sperma kvaliteet parem.

4. Loobu liibuvast pesust

Ideaalne temperatuur sperma tootmiseks on 1-2 kraadi madalam kui kehatemperatuur. Munandite ülekuumutamise teemat kiputakse sageli eirama. Liibuvate aluspükste asemel tasuks kanda avarama lõikega boksereid, samuti tuleks vältida sülearvuti kasutamist süles, väga konkreetse viljastamisplaani puhul võiks mõneks ajaks loobuda ka saunast ja kuumast vannist.

5. Vali oma vedelikke

Sidrun aitab eemaldada maksast naissuguhormooni östrogeeni. Mehed ei pruugi teadagi, et neil seda organismis on, aga on ning mõnikord isegi viljakust mõjutavas koguses. Hommikujoogiks on väga hea kuuma vette pigistatud pool sidrunit. Sperma liikumisele mõjub hästi ka ženšenn.

6. Söö rohelist

Kui püüad last saada, siis on oluline C-vitamiin. Enamasti vaadatakse seda otsides näiteks apelsini poole, aga head allikad on ka näiteks lehtköögiviljad ning rooskapsas.

7. Liha, liha, liha

Testosteroonitaset aitab tõsta tsink ning testosteroon mõjutab sperma kogust ja motoorikat. Tsinki leidub korralikus koguses näiteks lahjas veiselihas, kalkuni- ja lambalihas, pähklites ja austrites. Viimast teatakse ka hea armurohuna.

8. Maga korralikult

Mehe keha toodab kõige rohkem testosterooni magades. Seitse tundi peaks olema minimaalne igaöine unekogus.

9. Pea seksigraafikut

See võib tunduda ilmselge, aga viljastamiseks on tähtis regulaarselt seksida. Paarikesed saavad sageli abi sellest, kui uurivad naise tsüklit ja selgitavad välja, millal on parim aeg.

10. Küta puuvilju

Ja juurvilju. C-vitamiin, karoteen ja mitmed teised fütotoitained aitavad viljakust tõsta. Antioksüdandid (leidub näiteks tomatis ja mustikates) parandavad sperma kvaliteeti.

11. Saa stress kontrolli alla