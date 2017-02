Kuidas lahendaksid sina selle probleemi, et robotid ja automatiseerimine viivad tõenäoliselt paljude inimeste töökohtade kadumiseni, küsib Engadget. Microsofti kaasasutaja Bill Gates'i pakutud lahendusvariant on sirgjooneline: paneme robotid maksu alla.

Gates ütles intervjuus Quartzile, et robotite maksustamine aitaks korvata töökohtade kadumist sel moel, et saadava rahaga saaks rahastada inimeste väljaõpet sellistel erialadel, kus inimesi jätkuvalt vajatakse, näiteks laste ja vanurite hooldus. Ka võiks maksustamise läbi vajadusel aeglustada automatiseerimist mõnevõrra paremini taltsutatava tasemeni.

Gates on ohtudest väga hästi teadlik – ta teab, et maksustamine võib lõpuks aeglustada innovatsiooni, kuna see teeks robottöölised väga kulukaks. Siiski on ta veendunud, et valitsus peaks vastava poliitika välja töötama, et olla valmis olukorraks, kus korraga tekib palju töötuid inimesi.

Euroopast ta oma ideedele poolehoidu ei leia, märgib Engadget. Euroopa parlament on robotimaksu idee tagasi lükanud.