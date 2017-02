Men's Health läheneb sellele SOLIDink3d'i leiutisele mõningase irooniaga, tõdedes, et kui miski on veini joomisest stiilsem, siis on see veini joomine sel ajal, kui sa parajasti roojad. Või siis õlle joomine – sel leiutisel on hoidik nii õllepurgi kui veiniklaasi jaoks.

Ega leiutaja ise ka oma tööd väga tõsiselt võta: muuhulgas märgitakse, et vetsupaberi hoidja on mõeldud selleks puhuks, kui sa istud tualetis, õlu käes, ning sul on hädasti vaja kaht kätt, et oma nutitelefoniga sotsiaalmeedias tegutseda. Ning paberirull olla selle pildi tegemise tarbeks hoidjasse meelega valepidi pandud – puhtalt inimeste ärritamiseks.

3D-prinditud joogihoidjatega vidinat näib olevat võimalik saada kahes erinevas värvitoonis, kollase või sinisena. Osta saab seda SIIT ning see maksab ligi 19 eurot.

Kui keegi kodumaine Jaan Tatikas tahab seda leiutist järgi teha, siis võiks ta seda vähemalt edasi arendada - näiteks voolida hoidiku sellisena, et sinna mahuks kaheliitrine plastmassist kangeõlle pudel.