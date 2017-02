Ilmselgelt ei ole fotograafiaarmastajatele vaja selgitada, mis on Nikoni fotovarustus. Nimelt on Nikoni kaamerad Canoni ja Sony kõrval ühed populaarsemad ja armastatumad terves maailmas. Nikoni ettevõte rajati 100 aastat tagasi, mil nägi ilmavalgust esimene Nikoni kaamera. Seetõttu toob Kaup24 välja 10 huvitavat fakti, mida Sa ilmselt varem Nikoni kaamerate kohta ei teadnud.

Nimi Nikon. Kuni 1988. aastani kandis ettevõte nime Nippon Kōgaku Kōgyō Kabushikigaisha Japan Optical Industries Co., Ltd. Nikon oli antud ettevõtte üks osa, ent 1988. aastal otsustas ettevõtte juhtkond muuta nime maailmakuulsaks Nikon Corporation’iks.

Milline on Nikoni suhe Mitsubishiga? Vähesed teavad, et ettevõtted Tokyo Keiki, peeglite tootja Iwaki Glass ja äärmiselt populaarne Fuji Lens on loodud andeka investori Koyata Iwasaki poolt, kes oli ka ettevõtte Mitsubishi president ning keda assisteeris ettevõtete loomisel tema nõbu Yataro Iwaki. Nikoni loomisel oli ettevõte ka Mitsubishi Empire’i üks osa.

Klaasitootja. 1918. aastast hakkas vastne ettevõte tootma ka klaasi, mis oli eelkõige mõeldud sõjatööstuseks ning teaduslikeks eesmärkideks. Nikoni toodetud olid muuhulgas binoklite, teleskoopide ja laevade periskoopide klaasist osad.

Sakslaste abi. 1921. aastal valitsesid maailma optikatööstust sakslased ja ameeriklased. Ent jaapanlaste ja sakslaste, kes töötasid Carl Zeissi eestvedamisel Jaapanis, kaasabil töötati välja senisest veelgi paremad läätsed. See oli esimene suurem samm optikatööstuses edasi. Lisaks oli Jaapani insenäridel suurepärane võimalus õppida sakslaste käest uusi optikasuundi ja optikaalaseid teadmisi.

765 korda suurendav mikroskoop. Aastal 1925 tutvustati maailmale uskumatut leiutist – 765 korda suurendavat mikroskoopi JOICO (Japan Optical Industries Co akronüüm). See töötati välja samuti Saksa insenäride kaasabil, kes tol ajal Jaapanis tegutsesid. See oli tõeline läbimurre kogu maailma teaduses. Mikroskoopide tootmisega tegeleb ettevõte siiani.

Nikkori objektiivid. Ettevõte töötas välja oma maailmakuulsa mikroskoobi, ent vajas koheselt ka uusi väljakutseid. Ettevõtte delegatsioon sõitis Berliini, kus külastati fototarvete kauplusi. Märgati, et sealsel turul oli lai valik erinevate objektiividega kaameraid. Seetõttu otsustati tagasi Jaapanisse jõudes looma hakata just objektiivkaameraid. Lõppude lõpuks ei ole hea alati ameeriklastest ja sakslastest sõltuda. Aastal 1932 loodigi Nikkori läätsed, mis on loodud just tavaliste inimeste tarbeks.

Nikorette. Sellest pidi saama esimese kaamera nimi, kuid kahjuks järelliide “ette” ei tundunud väga tugev nimelisand, kuna inglise keeles tähistab see pisikest ja naiselikku objekti. Seetõttu otsustati maskuliinsema nime Nikkoni kasuks. Ka kaks k-tähte nime keskel sarnanes aga liialt Nikkori nimega, mistõttu sündiski brändi esimene Nikoni-nimeline kompaktkaamera. Selleks ajaks tootis Nippon Kogaku tootja läätsesid ja kaameraid, mida kasutati lennunduses ja sõjatööstuses. Pärast II maailmasõda kannatas Nikoni ettevõte suuresti, sest sõjas oli hävitatud kaks kõige suuremat Jaapani tööstuslinna. Teadlased soovisid kiiresti Jaapani riiki taastama hakata ning Nikoni kaamerate tootmine oli selleks üks efektiivsemaid viise.

Nikoni I mudel. Sellest sai esimene massitootmiseks loodud fotokaamera, mis on populaarne kogu maailmas. See leidis aset 1948. aastal, mil Nikon sai maailmatuntuks ning mil hakati laialdaselt soetama nii Nikoni foto- kui helitehnikat. Paljudele fotograafidele oli see suurepäraseks avastuseks – maailm kohtus esmakordselt Nikoniga.

Kuulus Photomic FTN. Aastal 1971 tutvustas Nikon maailmale Nikon Photomic FTN kaamerat. See oli põgusalt tuttav juba paljudele fotograafidele, ent alles 1971 jõudis see ka massidesse. Esmalt hakati neid tootma NASA tellimusel, sest tol ajal plaaniti esimest reisi Kuule. Astronaudid jäädvustasid nii Kuud kui Maad just Nikoni kaameratega. See oli Jaapani insenäridele suureks väljakutseks. NASA ja Nikoni koostöö kestis mitmeid aastaid.

Coolpix. Aastal 1997 tutvustas Nikon Coolpix 100 digikaameraid. Tol ajal oli see revolutsiooniline leiutis, sest pilte oli võimalik lihtsal viisil arvutisse salvestada. Esimesel digikaameral oli 512x480 pikslit ning sellel oli punaste silmade eemaldamise funktsioon ja 10 sekundi taimer. Ühesõnaga oli see kaamera laiale kasutajaskonnale mitte ainult professionaalidele.

Nikoni ettevõte on arenenud mitmetes valdkondades ning teeb seda siiani. Üks osa on keskendunud mikroskoopide tootmisele, teine, Nikkor, läätsedele, mida peetakse maailma parimateks. Lisaks töötatakse digitaalkaamerate ja nende tarvikute, pilditöötlusfunktsioonide ja fotolintide ning tööstuslike skännerite kallal, mis võtavad enda alla terve ruumi. Nikon on sisenenud ka seikluskaamerate maailma ning konkureerib nüüd GoPro ja teiste suurte nimedega.

Nikoni kohta oleks veel palju rääkida, sest on selge, et ettevõttel on kindel siht ja eesmärk – saada maailma juhtivaks fotovarustuse tootjaks.