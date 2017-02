Kas on kuidagi võimalik ilma kellegagi magamata hinnata, et ta on voodis hea, küsib Ranker. Pingeridade koostamise veebisait lasi inimestel hinnata erinevaid elulisi omadusi, millel pole seksiga otsest seost, aga mis võiks viidata sellele, et keegi on seksuaalselt osav. Milliseks kujunes 10 000 hääletaja osavõtul TOP 10 ja milliseid omadusi peetakse teistest vähem seksiosavusele viitavaks? Etteruttavalt võib öelda, et flööti mängides sa vastassugupoolt ilmselt hulluks ei aja.

1. Hea huumorimeel ja oskus iseenda üle naerda.

2. Korralik hügieen.