Kivide rannalt korjamine on laste jaoks üks tore ajaviide. See 13-aastane poiss leidis kive korjates aga midagi täiesti ootamatut.

13-aastane Benjamin leidis Lõuna-Aafrika vabariigis ühelt rannalt mingi kummalise eseme, mille viis perele näitamiseks, kirjutab Lonely Planet.

Ema ja vanaema tegid asja aga maha: see on kindlasti vaid tükk plastmassi. Õnneks ei olnud samal arvamusel vanaisa, kes otsustas viia asja kontrolli. Selgus, et tegemist on dinosauruse kihvaga!