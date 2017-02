On rahustav teada, et meie esivanemad pistsid rinda täpselt samasuguse probleemiga nagu meiegi – kuidas võita naise tähelepanu kogu selles kosilaste meres, kirjutab Ask Men. Ega ma liialt peale ei käi? Kas see puhvkrae pole ehk teiseks kohtinguks liialt pidulik? Ja kuna on asju, mis iialgi ei muutu, siis saame esivanematel ehk ajaloost naise sebimise kohta üht-teist ka õppida.

Arvad, et hea väljanägemise koorem on alati lasunud vaid naistel? Arva uuesti. See on üsna hiljutine arusaam, et teksad ja T-särk on reede õhtul välja minemiseks piisavalt normaalne riietus. Kuningas Edwardi ajastul läinud sajandi alguses kandsid mehed korsette ja mõtle kasvõi 1970-ndate glämmrokkarite lokkide peale.

Olgem ausad: hädaolukorras käib särk küll, aga kas see avaldab muljet naisele, kes investeerib kolmekordse kogumispensioni makse jagu raha ainuüksi päevituskreemidesse? Kuna meeste puhul on oma väljanägemisele panustamine üsna harv nähe, siis on enda üleslöömine hea viis näidata daamile, et sa austad neid pingutusi, mida tema teeb sinu nimel.

Pööra talle tähelepanu – ja õigel moel

"Ma jätsin ta maha, sest ta pööras mulle liiga palju tähelepanu," on fraas, mida pole kunagi ükski naine öelnud (kui stalkimise teema välja jätta). Üks Edwardi-aegne härrasmees on aastal 1907 sõnastanud nii: "Tüdrukule meeldib mehe juures kõige rohkem kadumatu ja vaikne tähelepanu ning hool tema maitsete, soovide ja vajaduste eest."

Ta on meelitatud, kui sa postitad pildi temast Instagrami ... aga mitte selle, kus fookus on sukkadel, mida ta tuli sulle korraks näitama.

Õpi tantsima

Naiste jaoks on alati olnud kirerohi, kui mees demonstreerib seda, kui hästi ta suudab oma keha liigutada. Lisaks kompenseerib tantsimine su väiksemaid vigu. Sa pole hea vestleja? Ei oska riiulit üles panna? Ta ei hooli sellest, kui sa teda tantsupõrandal sujuvalt keerutada oskad.

Jäta mängud

Alguses on mõistlik olla ettevaatlik, keegi ei taha saada haiget või jätta vale muljet. Väike paus enne helistamist, liigse ärakiindumise vältimine suhte alguses, romantika liigse lörtsimise vältimine – need kõik on head taktikad. Aga kui te olete teineteist juba tundma õppinud, siis tuleb sellised mängud lõpetada. Miski ei võta enesekindlal ja asjalikul naisel rohkem tuju ära kui mees, kes tema tähelepanu võitmiseks teeb odavaid trikke.