Vähem kui 2500 elanikuga New Miami linnake Ohio osariigis on kiirusekaameratega võimsalt raha kokku rehitsenud, kirjutas Jalopnik. Kohaliku uudistekanali WLWT5 teatel tehti vaid 15 kuu jooksul kokku enam kui 45 000 inimesele ligikaudu kolme miljoni dollari (2,84 mln eurot) eest trahve. Hiljutise kohtulahendi kohaselt tuleb aga linnal trahviraha inimestele tagasi maksta.

2014. aastal on kohus teatanud, et mehitamata kaamerad on põhiseaduse vastased. Sel kuul ütles kohtunik Michael Oster, et kiirusekaamerate trahvidest saadud raha on "New Miami alusetu rikastumine".

Advokaat Mike Allen märkis oma hagis, et kiirusekaamerad ei andnud juhtidele võimalust trahvi vaidlustamiseks.

Trahvide tagasimaksmise kohustus on linnakese jaoks eriti õnnetu lugu sellepärast, et 40% trahvirahast maksti liikluskaamerate paigaldus- ja hooldusfirmale. Ehk New Miami on kaotamas veelgi rohkem raha.

Linna juhtkond kavatseb kohtuotsuse edasi kaevata.