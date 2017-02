Kui sulle suši meeldib, siis võib toores kala olla väga maitsev, aga muu liha toorelt söömine on väga halb idee, märgib Lifehacker. Sest näiteks toores sea- või kanalihas olevad parasiidid ja bakterid on märksa ohtlikumad kui bakterid kalas. SciShow on võtnud eesmärgiks seda nähtust selgitada.

Veise-, kana- ja sealiha sees elavad sellised bakterid nagu Salmonella ja E. coli, mis on inimesele märksa ohtlikumad kui ükski kalas olevatest.

Iseenesest elavad paljud ohtlikud bakterid näiteks veise soolestikus, mitte aga lihastes, kust meile steike lõigatakse. Aga kui lihunik riivab noaga seedetrakti, siis võib ka liha saada saastatud. Nii võib baktereid olla steigi pinnal. Kui jätad veiselihatüki küpsetades seest punaseks, siis see on normaalne, sest seest on liha tõenäoliselt üsna steriilne. Peal olevad bakterid hävitab kuumus.

Hakklihaga on lood ohtlikumad, sest liha pinnal olevad mikroobid segatakse massi sisse. Sel põhjusel ei tasuks süüa toorest kotletti.

Inglise keele oskajad saavad lihabakteritest rohkem teada, vaadates allolevat videot.