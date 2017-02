Nissan Juke on nii eripärase välimusega, et sellele seeriatootmises olevatest autodest väärilist vastast leida on raske. Nagu ikka, on emotsioonid sellegi puhul enamasti tugevalt positiivsed või negatiivsed – Juke näeb endiselt unikaalne välja ja kui see ei meeldi, pole mõtet end sellega vihastada.

Sarnaselt paljudele teistele uutele autodele on Juke reklaamides ohtralt rõhutatud stiilsust ja omanäolisust. Õnneks pole selle auto puhul need tühjad promolaused. Elus peab olema värvi ja maitset ka siis, kui need ei ole kõikide lemmikvärvid või -maitsed.

Peidus pinna all

Neile, kes Juke välimusest mööda vaadata suudavad, on lisaks soodsale hinnale varuks päris mitu positiivset üllatust. Esiteks on ka Juke mootorid Nissani toodangule omaselt varustatud teatava hoomatava innukusega. Eriti tajutav on see muidugi turbomootorite puhul, aga sellest ei ole ilma jäetud ka vabalthingavaid jõuallikaid, mis olenemata käigukastist tunduvad seda gaasivajutust kannatamatult ootavat. Kui julge pealehakkamine on pool võitu, on Juke kindlasti vähemalt medalipretendent.

Eero Vabamägi

Lisaks on Juke varustatud mitmete erinevate juhiabitehnoloogiatega nii mugavuse kui turvalisuse vallast. Alustame 360-kraadisest pealtvaatekaamerast, mis võimaldab autoga puhtalt läbi pugeda ka kõige absurdsemate parkijate vahelt. Valikulisse lisavarustusse kuuluv liikuva objekti tuvastus annab häiret, kui perimeetrile peaks sattuma midagi liikuvat, näiteks kõrvalauto alt väljapugenud lemmikloom või läheduses mängiv naabrilaps.

Nissani nutikas võti võimaldab uksi avada ja autot käivitada ka siis, kui võti on kuskil tasku või käekoti sügavustes. Boonusena avanevad-sulguvad Juke’i uksed füüsiliselt vajutatava nupuga, mitte meie kliimas alatihti pirtsutama kippuva puutetundliku süsteemiga – vihmaga kaetud andurid koos tundetuks külmanud näppudega ei anna tihti oodatud tulemusi.

Silmale ja kõrvale lisaks

Nii sõidurajalt kõrvalekaldumise kui pimeala jälgimise süsteem teevad koostööd suunatuledega. Neist esimene süsteem reageerib häälekalt, kui ilma suunatuleta sõidurajalt kõrvale kalduma hakatakse ja teine siis, kui hõivatud pimeda nurga situatsioonis suunatuli sisse pannakse.

Eero Vabamägi

Turvalisuse eest hoolitseb ka dünaamiline juhtimissüsteem VDC, mis suudab teatud rattaid pidurdada ja mootori võimsust vähendada, ning sellega koos tegutsev veojõu reguleerimisssüsteem TCS, mis esirataste pöörlemist jälgib. Igasse võimalikku ja võimatusse kohta paigaldatud turvapatju ja –kardinaid pole mõtet isegi loetlema hakata.

Muidugi ei saa unustada auto suhtelist kõrgust, mis laseb juhil kõrgemal istudes nautida laiemat vaatevälja ja pisukest tujukergitust sportliku, reipaloomulise linnamaasturi kasutuslihtsusega kombineeritud omanäolisusest ja soodsast hinnast – kampaaniapakkumise raames on 1,6-liitrise bensiinimootori ja automaatkäigukastiga mudel saadaval alates vaid 15 490 eurost.