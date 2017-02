Oxfordi ülikooli teadlane on leidnud, et meeste omavaheline sõprussuhe püsib tugevana, kui nad koos pubis käivad. Naiste sõprust kindlustab aga lihtsalt suhtlemine, vahendab Independent. Oxfordi ülikooli evolutsioonibioloog Robin Dunbar jälgis 30 inimesest koosnevat gruppi nende kasvamisel lapsest täiskasvanuks ning põhivaatluse all olid uuringualuste sotsiaalsed võrgustikud. Bostonis peetud Ameerika teaduse edendamise ühingu aastakokkutulekul märkis professor Dunbar, et meeste sõprust näib koos hoidvat see, kui nad kohtuvad, et koos pubisse minna.

Samas on tüdrukute ja naiste püsiva sõpruse alustalaks suhtlemise säilitamine teineteisega.

"Nende sõpruse püsimisel oli otsustavaks see, kas nad püüdsid teineteisega rohkem telefonis rääkida," ütles teadlane The Times'i teatel. "Poiste suhetele ei olnud rääkimisel mingit mõju. Nende sõprust hoidis koos ühine tegevus: jalgpallimatši külastamine, kõrtsi õllele minemine. See on silmatorkav sugudevaheline erinevus." Professor Dunbari eelnev uurimistöö sugude sotsiaalsete harjumuste teemal on näidanud, et mehed peavad mõlemapoolse normaalse elu ja sõpruse säilitamiseks teineteist nägema ning midagi koos tegema.