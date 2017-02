Moedisainerite seas on hooaja populaarseim värv kivihall – värv, mis jääb valge ja liivabeeži vahele. See toon lisab soojust kõigile nahatüüpidele ja kahvatumad mehed ei pea enam võltspäevitust kasutama.

Seoses migratsiooniküsimusega on moelavadele tõusnud ka reisimise ja rändamise teema ning kultuurideülene stiilide miksimine. Ehk: trendiks on traditsiooniline matkariietus, kerge veekindel tekstiil ning sageli silmatorkavad värvid ja mustrid.

(VIDA PRESS)

Triipude laius varieerub

Triibud, ühes outfit'is sageli korraga nii kitsad kui laiemad.

(VIDA PRESS)

Roosa (suveülikond)

Üks moevärve on roosa, eriti just selle soe tolmune toon. Moelavadel on see värv esinenud eeskätt suveülikonna kujul. Kui roosa ülikond on liiast, siis võib lihtsalt kanna pintsaku all roosat ümarkaelusega särki.

(VIDA PRESS)

Punk pole surn'd

Londoni moenädal oli omajagu mässajalik ja paljud moeloojad olid saanud inspiratsiooni briti pungist. Näiteks happelaikudega või rebestatud teksad.

(VIDA PRESS)

Ruutude hooaeg

Ruudumuster näib üles astuvat kõigil hooaja moešõudel.

(VIDA PRESS)

Pikkade varrukatega kudumid

Sõrmusekandjad saavad vähem oma kullaga uhkustada, kuna moekate džemprite varrukad ulatuvad üle sõrmenukkide. Moes on just vabad, lõdvad ja grungelikud kampsid. Rõivapoes võid endalt küsida MKCT (mida Kurt Cobain teeks?).

(VIDA PRESS)

Violetne vihm