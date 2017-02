Venemaa kindralstaabi kunagine ülem, armeekindral Juri Baluevski ütles kaitseministri sõnu kommenteerides, et võit inforuumis on tänapäeva maailmas kohati isegi olulisem kui võidu saavutamine konventsionaalses sõjas.

Šoigu esinemine Riigiduumas oli kantud homsest, 23. veebruaril aset leidvast Isamaakaitsjate päevast. Vastates parlamendiliikmete küsimusele lääneriikide propaganda kohta, ütles Šoigu, et Venemaal on selle vastu võitlemiseks loodud eraldi väeliik - infooperatsioonide üksus, vahendas uudisteagentuur Ria Novosti.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu ütles Riigiduumas peetud kõnes, et Venemaal on loodud infooperatsioonide üksused.

"Tänapäeval on inforuum tõusnud esiplaanile, kuna käib võitlus inimeste mõistuse ja massiteadvuse pärast ning võit infosõjas võib vaenlasriigi paralüseerida," ütles armeekindral.

Venemaa Geopoliitiliste Probleemide Akadeemia president, kindral-polkovnik Leonid Ivanšov aga ütles, et võimsad infooperatsioonide üksused on Venemaale vajalikud, et viia ellu oma rahumeelset poliitikat.