Kui on olemas naiselikud veinid, miks mitte ka mehelikud? Veiniekspert soovitab, et suured mehed jooksid suurte kõhutäite kõrvale rikkaliku maitsega punast veini.

Veinide asjatundja Howard W. Hewitt kirjutab ajalehes Journal Review, et veinidest rääkides kasutatakse sageli tema jaoks jaburat terminit – "naiselik vein". Sedasi kirjeldatakse enamasti kergeid, õrna maitse ja väiksema alkoholisisaldusega veine. Eales pole ta kuulnud, et keegi peaks mõnda veini mehelikuks. Tema soovib seda muuta ja rääkida veinist, mis peaks meestele kindlasti meeldima.

Selleks on Hewitt valinud "viinamarjade kuninga", Cabernet Sauvignoni. Cabernet on üks kõige enim levinud viinamarjasort, suure vilja ja tugeva maitsega. Cabernet’d tuleks sobitada punase liha, hautiste ja pastaga. Kuid miski pole võimsam maitsekogemus kui veiseliha ja Cabernet’ kooslus. Tugeva maitsega veinid sobivad kokku tugevate roogadega.

Kuid veini nautimine ei pea piirduma vaid pearoogade ja tohutute lihakäntsakatega. Veini kõrvale sobib ka väiksem amps. Eriti mõnus on Cabernet Sauvignon tumeda šokolaadiga. Tume šokolaad ja tummine punane vein – isegi klassikaline õllemees peab tunnistama, et see on mõnus.