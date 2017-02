Hyundai esitleb 7. märtsil Genfi autonäitusel uue põlvkonna i30 universaalkerega versiooni. Vaikimisi 602-liitrise pakiruumiga auto on omas klassis üks ruumikamaid. Hyundai i30 Wagon autosid toodetakse Tšehhia Nižní Lhoty tehases. Esimesed autod jõuavad Euroopas müügile juba tänavu märtsis.

Kolmanda põlvkonna i30 müügile jõudmine tähendas Hyundaile uue ajastu algust. Auto ehitamisel on arvesse võetud Euroopa klientide vajadusi ja soove, auto on eelkäijast moodsam nii väliselt kui sisemiselt ja varustatud rea turvaabide ning mugavusvidinatega, milleta täna enam ühte korralikku pereautot ette ei kujuta.

Väike-keskklassis loodetakse konkureerida VAG hittidega nagu VW Golf ja Škoda Octavia ning Ford Focusega. I30 Wagon võtabki sihikule Octavia universaalkerega versiooni, ahvatledes ostjaid vaikimisi 14 liitrit suurema pakiruumiga. Tõsi, i30 Wagon pakiruumi saab laiendada 1650 liitrini, mida on tüki maad vähem kui Octavial.

Hyundai i30 Wagon on 4585 mm pikk, 1465 mm kõrge ja 1795 mm lai. Universaal on luukpärast pea veerand meetrit pikem ja koguni sentimeetri kõrgem. Kliirensit tehas ei avalikusta, ka on esialgu teadmata sõitjateruumi mõõtmed. Hinnanguliselt peaks universaalis olema sõitjatelegi veidi rohkem jalaruumi.

Milliseid mootoreid uuele Hyundaile pakutakse, kuidas hinnatud masina vastupidavust ja mida arvab toimetus, loe edasi Acceleristast.