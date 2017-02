The Dudesons on neljameheline Soome kaskadööritrupp, kes harrastab hullumeelseid trikke. Äsja on nad YouTube'is avaldanud esimese osa neljaosalisest sarjast "Vahepeal Soomes", milles lubavad tuua Soome innovatsioonidesse "positiivset anarhiat".

Selles osas võtavad mehed ühe tõsise metsaharvesteri – Ponsse Scorpioni – ja kasutavad seda rodeoks ehk sadulaspüsimise vastupidavusprooviks.

Kahtlemata on see ohtlik ja seda ei tohiks iga harvesterile või kopplaadurile ligi pääsev mees järgi teha ... aga kindlasti on see ka päris lõbus.