Kes kunagi lihasmassi kasvatamise nimel jõutrenni teinud, see teab, et õige toitumine on pea et tähtsamgi kui raua tõstmine. Eeskätt vajab härjemaks pürgija palju-palju valku: trennispetside sõnul 2 grammi päevas kehakaalu kilogrammi kohta. Men's Health on koostanud ülevaate headest valguallikatest, mis aitavad toita jõumehe lihaseid ning lisavad kindlasti ka vaheldust sinu üsna suures osas kodujuustust ja tuunikalast koosnevasse menüüsse.

1. Nuumatud maapähklivõi

Maapähklivõi on hea valguallikas: üks priske võileib annab sulle 7 grammi proteiini. Aga SEE tuunitud või nuumatud Power Butter annab 16.