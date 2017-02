"Sain teada, et mu tüdruk lobiseb oma sõpradega seksist. On see tavapärane? See teeb mind murelikuks ..." on Men's Healthi "naabritüdrukule" Alile saadetud murekirjas küsinud Terry. Ali rahustab nii küsija kui kõik teised kõhklevad mehed kenasti maha, tema vastus on järgnev:

"Rahune – see võib tegelikult olla hoopis hea märk. Kui seksiasjad jutuks tulevad, siis on teemaks tavaliselt selline märkimisväärne, uudisväärtusega ja eepiliselt vinge värk. Nagu ükskord, kui sõber helistas mulle pühapäeva hommikul kell 7, teatamaks, et endine multikakanali staar magab tema voodis. Või mu teine sõber, kes ei suuda jätta rääkimata kõigist neist avalikest kohtadest, kus ta seda oma peikaga on teinud.

Ja olgu, lõbusast ebaõnnest räägivad tüdrukud omavahel ka. No näiteks anaalseksiga seotud õnnetused või ootamatu mikropeenis.

Aga usu mind, ta ei jaga kunagi selliseid detaile nagu näiteks see, et kui kaua sa voodis vastu pead, ei arvusta su käike ega tee lõunalauas sinu orgasminägu järgi. Ja kui teie sekselu oleks tõesti õudne – pean siin silmas seda, et piinavalt tuim või veelgi hullem, olematu –, siis ei räägiks ta sellest oma sõpradele sõnagi. Vaat' siinkohal oleks põhjust muret tunda."