Noah Dyer on Ühendriikide demokraat, kes soovib 2018. aastal pürgida Arizona osariigi kuberneriks. Ambitsioonikas mees on üles seadnud oma kampaania kodulehe, kus muu hulgas on alaleht "Skandaal ja vastuoluline". Sealt leiab omakorda kategooria, millel lihtsalt pealkirjaks "Seks". Seal jagab Dyer avameelselt detaile oma seksuaalelust.

Noah Dyeri kodulehel saab lugeda järgmist: "Noah’l on olnud igasugu erinevate naistega nii sügavaid kui juhusuhteid. Noah pooldab avatud suhteid. Tal on kogemusi nii grupiseksi kui abielunaistega. Ta on saatnud ja vastu saanud intiimse sisuga sõnumeid ja pilte. Vahel on ta seksi filminud. Noah on oma partneritega alati aus olnud. Kõik tema intiimsuhted on olnud legaalsed ja toimunud vastastikusel nõusolekul, mitte sunnitud või vägivaldsed, sellise käitumise mõistab ta hukka. Noah ei kavatse oma seksuaalsete valikute pärast piinlikkust tunda ja soovib, et kõigi teiste eneseväljendusviis oleks sama ohutu ja enesekindel."