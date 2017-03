Islandi politsei peatas möödunud nädalal kaks autojuhti, kes väitsid, et sooritasid liiklusrikkumisi virmaliste mõju all.

Mõlemad vahejuhtumid leidsid aset Keflaviki lennujaama lähistel. Üht autot nähti teel vingerdamas, mispeale peatas politsei sõiduki. Kuigi võis eeldada, et juht on purjus, näitas alkomeeter täielikku kainust. Juht selgitas, et ei suutnud lihtsalt virmalistelt pilku tõsta.

Teise autoga oli sama lugu – sõiduk peatati, selle juhil lasti alkomeetrisse puhuda ja taaskord selgus, et juht oli kaine. Ta lihtsalt vaatas lummatult virmalisi.