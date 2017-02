2017. aasta Genfi autonäitus tõotab tõelist sportlaste mõõduvõttu, esialgu on kavas küll vaid trikoovoor, kilovatte ja turbosid veel ei võrrelda. Sarnaselt näiteks Lexusele ja Kiale on ka Volkswagen valinud allobroogide pealinna kohaks, kus esimest korda näidata maailmale oma uut sportlikku Arteon – laugpära.

Neljakohaline luksuslik Arteon kannab sõnumit "see linn on minu!" Auto on loodud asendama kahte seni populaarset Volkswageni mudelit: nooblit Phaetoni ja sportlikku Passatit. Arteon on Volkswageni nägemuses kummastki "see parem pool". Ja niipalju kui meile on näidatud ja räägitud, võib tootjal isegi õigus olla.

VW Arteoni loomisel on inseneride pealisülesandeks olnud avangardi ja kasutajamugavuse ühendamine. Eesti keelde ümberpanduna: ehitada auto, millega oleks hea sõita, aga mis eristuks niivõrd, et suudaks korrata Passat CC ja Phaetoni edulugu.