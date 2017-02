Seitse naist jagas Ask Men'iga juhtumeid – mõned sealjuures väga argised ja järeletehtavad –, mis olid nende jaoks niivõrd seksikad, et viisid kohe voodisse. Ta paigaldas mu õhukonditsioneeri "Oli 35 kraadi sooja ja see kutt paigaldas mulle konditsioneeri ja see oli nii seksikas. Aga ta mitte lihtsalt ei pistnud seda asja akna kohale. Tegi mulle selgeks, millised on minu korteri suuruse puhul õiged parameetrid. Siis tuli ta koos minuga seda ostma ja pani müüjal suu kinni, sest rääkisin talle, et olen näinud seda netis müügil odavama hinnaga. Ja siis kandis ta selle seitsme kvartali kaugusele minu korterisse ja tuli välja erinevate lahendustega, et mul oleks turvaline, kuna mu korter on esimesel korrusel. Pluss: ta lisas ekstra isolatsiooni, et korter püsiks ekstra jahe. Ja siis ma ilmselgelt võtsin ta käsile." Debbie

Ta ütles mulle, et olen seksikas

"Ta teeb vahepeal juhuslikult mõnd asja, mis mind erutab. Näiteks kui me hommikul koos ärkame ja ma tean, et näen välja nagu kahvatu ja kortsus kuivatatud ploom ja siis ta ütleb mulle, et olen imeilus ja seksikas. Või kui ta tuleb esimesena duši alt ja kuivatab end ja ma näen ta nunnut tagumikku." Kristy Ta nägi hambaid pestes kuum välja "Mäletate seda stseeni filmi "Las käia!", kus Kirsten Dunst koos selle kutiga hambaid peseb? See kõlab tobedalt, aga ausalt, kui pesime üheskoos hambaid, siis oli selles midagi nii pagana seksikat. Ma lihtsalt pidin teda saama." Molly Ta pesi need kuradi nõud "Oleme värsked lapsevanemad, seega põhimõtteliselt 24/7 magamata, surmväsinud ja rõõmu täis. See on vinge ja karm. Aga ükskord, kui palusin tal nõud pesta, siis ta lihtsalt tegi seda. Ei mingit kaebamist, vaidlemist, edasilükkamist. See tekitas minus isu talle kohe peale hüpata ... kui titt on magama jäänud." Nicole Ta avaldas toetust naissoole "Ta pidas pika ja kirgliku kõne seksismist töökohal, sellest, kuidas ta pälvis tunnustust millegi eest, mida hoopis ta kolleeg oli teinud, ja kuidas ta seda vihkas. Feministina tõestas see minu jaoks tema väärtust ning oli vinge ja väga-väga seksikas kuulda seda kõike kelleltki, keda armastan. Ütlen siinkohal, et kutid, feminismi abil võite löögile pääseda!" Lauren Tal oli meeles, et mulle meeldib apelisinimehu "Olime kutiga umbes pool aastat või nii käinud, veetsin nädalavahetust tema juures ja tema tõusis enne mind. Ma ei arvanud sellest midagi, nii ta tavaliselt tegigi, aga kui ma pool tundi hiljem voodist välja veeresin, siis polnud teda kuskil. Tema telefon oli seal, nii et ma teadsin, et ta ei saa kaugel olla, aga ma ei saanud talle ka sõnumit saata. Kümme minutit hiljem ilmus ta välja kilekoti ja kahe kohviga. Vaatasin talle küsivalt otsa ja ta ütles: "Meil oli ainult tavalist apelsinimahla, aga ma tean, et sulle meeldib viljalihaga mahl, niisiis ma läksin ja ostsin seda." Ütlesin talle, et ta kohe tagasi voodisse tuleks." Lucy Ta vaidles minuga