Aga uus 3310 päriselt nutitelefoniks ei kvalifitseeru. Pigem on see "funktsionaalne telefon" (feature phone), kuna selle internetiomadused on piiratud. Telefon kasutab 2,5G-ühendust, mis on aeglasem kui tänapäevased 3G ja 4G. Operatsioonisüsteem S30+ laseb küll veebis surfata, aga sellele on märksa vähem rakendusi kui Androidile või iOS-ile. Üksainus kaamera suudab teha pilte suurusega kuni kaks megapikslit.