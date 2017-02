Real Men Real Style on pannud kirja 10 riietumis- ja käitumisviisi, mis garanteerivad, et nende harrastaja jätab tõelise jobu mulje. Nii mõnigi neist on levinud ka Maarjamaa mehepoegade seas ja tasuks vältimist ...

Elvise ajad on möödas.

3. Kanna öösel päikseprille

Ja kui mitte silmade ees, siis kukla taga.

4. Investeeri disainermaikadesse

Ja kanna neid välisrõivana. Maikadel on inglise keeles muide vahva hüüdnimi wife-beaters ehk naisepeksjad.

5. Värvi juukseid ja aja need geeliga turri

Ja mitte lihtsalt turri, vaid kujunda neist ogad.

6. Praali alati teised inimesed üle

Kui keegi ütleb, et tal on midagi või ta tegi midagi, siis kinnita kohe, et sul on neid kaks või sina tegid seda kaks või isegi kolm korda.

7. Löö alati teiste meeste tüdrukutele või naistele külge

Sest miks muidu sõber oma naise kaasa võttis kui mitte selleks.

8. Võta esimese sooja ilmaga särk seljast, et näidata oma kõhu kuuspakki

Ja iga kord, kui näed mõnda naist, siis ütle talle, et ta su kõhulihaseid katsuks. Kui ta seda ei tee, siis on ta ilmselgelt lesbi.

9. Jõusaali võta alati kaasa võimalikult suur veepudel

Võimaluse korral see 18,9-liitrine veeautomaadi tünn.

10. Tee igal pildil rahumärki

Oled jõusaalis, särk on seljast võetud, veetünn on nähtaval ja sa pildistad ning filmid iga oma liigutust, et kaadrid kohe sotsiaalmeediasse üles panna. Kindlasti tee kõigil piltidel sõrmedega seda V-märki.