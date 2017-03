Aita õnnetut heteronaist: 3 lihtsat nippi daami orgasmini viimiseks ()

Fakt, mida kõik naised teavad, aga keskmine mees tõenäoliselt mitte: regulaarselt saab seksi ajal orgasme 65% heteroseksuaalsetest naistest, vahendab Men's Fitness Kinsey uuringuinstituudi andmeid.

Äsja väljaandes Archives of Sexual Behavior ilmunud uuringu käigus küsitleti 52 000 inimest, mis ilmselt annab kaunis representatiivse valimi.

Ning üks asi veel: kui seksi ajal võib orgasmi saada 2/3 heteronaistest, siis 95% heteromeestest jõuab lõpuni iga kord. Aga et sa ei teeks ennatlikku järeldust, et põhjus on puhtalt bioloogiline: 85% geimeestest, lesbilistest naistest ja biseksuaalsetest meestest saab seksi ajal orgasmi. Ka biseksuaalsed naised saavad sagedamini orgasme kui nende mehi ihkavad sookaaslased. Mis tähendab, et sisuliselt kõik jõuavad seksimise ajal kõrghetkeni – peale paljude heteronaiste.