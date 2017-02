Viimasel ajal näeb nii aedades kui rõdudel üha vähem pesukuivatusreste ja pesunööre, millel tuulduks puhas pesu. Põhjus on äärmiselt lihtne – Kaup24 ekspertide sõnul soetatakse endile üha enam praktilisi pesukuivateid. Kui Sinu kodus veel pesukuivati puudub ning Sa kaalud selle soetamist, siis siit saad ehk veidi abi ja nõu.

Erinevad tootjad pakuvad järgmist tüüpi pesukuivateid:

Ventileeriv kuivati. Seda tüüpi kuivatid töötavad õhuringluse tööpõhimõttel. Soe tugev õhujuga siseneb kuivatisse ja puhub pidevalt pöörlevas trumlis. Ventileeriv kuivati väljastab niiske jääkõhu ventilatsiooni. Antud kuivatid on harilikult soodsamad kui kondenseerivad kuivatid ning tarbivad vähem energiat. Samas tuleks arvestada, et ventileerivad kuivatid vajavad korralikku ventilatsioonisüsteemi.

Kondenseeriv kuivati. Kondenseeriv kuivati kogub kuivatusprotsessi käigus tekkiva vee kogumispaaki, mida on hiljem lihtne tühjendada. Mõningaid mudeleid on võimalik ka otse kanalisatsiooniga ühendada. Eesti oludesse sobib kondenseeriv kuivati ideaalselt, samuti on tootjate poolt pakutav kondenseerivate kuivatite valik väga rikkalik.

Soojuspumbaga kuivati. Antud valikus ilmselt kõige kallimad seadmed, ent ka põhjusega – soojuspumbaga kuivati oskab määrata pesu niiskust ja valida sobiv kuivatusaeg. Lisaks kogub seade kokku kondensvee ja pumpab selle kanalisatsiooni, loomulikult juhul, kui masin on sellega ühendatud. Kui pesu on piisavalt kuiv, lõpetab nutikas kuivati töö ja lülitab end ise välja. Soojuspumbaga kuivati kasutab teiste kuivatitega võrreldes pea kaks korda vähem energiat. Lisaks jätab soojuspumbaga kuivati pesu tunduvalt pehmemaks ning seade töötab märksa vaiksemalt.

Kuivatusvõimsus

Kuivatite võimsust hinnatakse sarnaselt pesumasinate võimsusega – kilogrammides. Üks kilogramm kuivatatud pesu sisaldab ühe mehe riideid, ühte saunalina ning aluspesu. Kuivati võimsus on väga varieeruv, ulatudes 3 kuni 9 kilogrammini. Suurtematel kuivatitel on parem õhuringlus, mistõttu kuivatab masin pesu kiiremini ning kasutab selleks ka vähem energiat, kuna masinal ei ole vaja pesu mitu korda kuivatusprogrammist läbi lasta. Lisaks ei kortsu suurema trumliga masinas kuivatatav pesu peaaegu üldse, mistõttu on hiljem tunduvalt lihtsam pesu triikida.

Funktsioonid ja temperatuuriseaded

Paljudel kaasaegsetel seadmetel on mitmeid praktilisi funktsioone, mis võimaldavad kuivatada ka väga delikaatseid materjale nagu villane ja siid. Seetõttu on kuivati valimisel oluline hinnata oma garderoobi kuuluvaid riideesemeid. Lisaks on kõikidel kuivatitel võimalik valida endale sobiv kuivatustemperatuur, mis võimaldab rõivatootja soovitusi järgides kuivatada ükskõik, millise koega rõivaid neid kahjustamata.

Kui kodus ei ole kuivati jaoks ruumi

Väikeses kodus on suurele kodumasinale nagu kuivati sobiva koha leidmine tõeliseks peavaluks. Sellisel juhul on mõistlik valida kuivatifunktsiooniga pesumasin. Selline seade nii peseb kui ka kuivatab pesu. Siiski võiksid teada, et pesumasinatäit pesu võiks kuivatada kahes jaos. Seda põhjusel, et kuivatamine nõuab rohkem ruumi, kui riiete pesemine.