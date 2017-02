Uue kodu rajamine on suur rõõm ja väljakutse. See on ühtlasi õnnistav, teisalt keeruline protsess, millega kaasneb tähtsate otsuste langetamist ja kõhklusi. Muuhulgas tuleb valida palju uut mööblit ja erinevaid nipsasju, mis muudaksid Sinu pere elu lihtsamaks ja mugavamaks. Samuti tuleb meeles pidada, et iga ese on rahaline väljaminek, mistõttu tuleb iga samm hoolikalt üle kaaluda. Järgnevalt jagavad Eesti suurima e-poe Kaup24.ee eksperdid näpunäiteid, kuidas oma uude elamisse mööblit valida.

Köök

Öeldakse, et köök on kodu süda. Üha enam ühendatakse köök elutoaga või asetseb elutoa ja köögi vahel kena söögituba või köögisaar, mille ümber pere toidu valmistamise ajal koguneb.

Nii väikese kui avara köögi planeerimisel kehtivad mõned kindlad rusikareeglid. Esiteks telli võimalusel köök just vastavalt isiklikele vajadustele ja mõõtmetele. Isegi kui tundub, et koju võib sobituda standardsuuruses köök, siis tasub igal juhul valida just teie nõudmistele vastav mudel. Sellega võid säästa suuresti ruumi ning tagad funktsionaalsuse ja praktilisuse. Lisaks on ainult sel moel võimalik valida kappide ja laua kõrgus just Sinu soovidest lähtuvalt ning lisada käepidemed, millest alati unistanud oled.

Samuti kehtib köögi kujundamisel 6-meetri ja kolmnurgareegel. Kolmnurkselt võiks paigutuda külmik, kraanikauss ning pliit. Need on just need kolm punkti, kus köögis olles kõige rohkem aega veedetakse. Punktide vahel ei tohiks olla kokku suurem kui 6-meetrine vahemaa. Vastasel juhul on köögis liikumine väsitav ja köök ise ebapraktiline.

Elutuba

Elutuba on kodu kõige kaunim ruum. See luuakse nii külaliste kui pere vajadusi arvesse võttes. Siiski tasub eelkõige mõelda praktilisusele ja mugavusele ning lähtuda ka oma hobidest. Elutuba võiks olla mõnus koht, kus perega koos vahvalt aega veeta ning teinekord ka külalisi võõrustada.

Elutoas võiks olla ka piisavalt ruumi erinevate kummutite ja riiulite paigutamiseks. Soovime ju just elutoas hoida reisidelt soetatud suveniire, kingitusi ning auhindu. Kui kujundate väikese kodu, siis tuleks valida äärmiselt praktiline mööbel, mis aitaks oma eesmärki saavutada. Siiski püüa vältida olukorda, kus tervesse seina paigutatakse sektsioon – nii nagu nõukogude ajal.

Ka sisekujundajad ei soovita elutuba liigselt mööbliga kurnata ning annavad nõu vältida liigselt suuri mööblitükke. Elutoamööbel ei tohiks okupeerida kogu ruumi, vähem on rohkem. Pehmet mööblit valides võiksid lähtuda näiteks reeglist 3+2+1 või 3+1 – paiguta üks suur ja paar väiksemat istekohta. Heaks lahenduseks on ka väikesed tumbad, mis võtavad äärmiselt vähe ruumi.

Pehme mööbli vahele võiks jääda vähemalt meetrine vahemaa – nii on mugav ja lihtne toas liikuda. Väikestesse ruumidesse sobivad ideaalselt väikesed tugitoolid või tumbad, kuhu sisse on võimalik ka asju asetada. Nii on tunduvalt lihtsam erinevaid esemeid hoiustada ning ei ole vaja tuba liigselt riiulite ja kappidega koormata.

Väiksemaid ruume on võimalik visuaalselt ruumikamaks muuta peeglitega. Näiteks võid valida mõne kihvti käsitööpeegli, mis kaunistatud mosaiikplaatide või kauni raamiga. Kõige praktilisemaks asukohaks on harilikult just diivanitagune sein, ent see sobib asetamiseks ka igale poole mujale.

Magamistuba

Magamistuba on vaid Sinu ja Sinu kaaslase päralt. Ka magamistoas veedame palju aega, mistõttu väärib ka magamistuba kaunist välimust. Ära karda valida magamistoamööbel, mis just Sulle meeldib. Samas võiksid mõelda ka praktiliselt. Näiteks kui magamistuba ei ole väga suur, siis vali voodi, millel on hoiukastid, kus äärmiselt mugav riideid või voodipesu hoiustada. Panipaigad säästavad suuresti ruumi. Teine kaval trikk on valida voodi kõrvale sahtlitega väikesed kummutid, kus on mugav isiklikke esemeid hoiustada.

Kui armastad magamistoas telerit vaadata, siis ei ole tingimata tarvidus telekalaua järele. Kaasaegsed telerid on õhukesed ja kerged, mistõttu on neid äärmiselt mugav seinale riputada. Selle asemel võid telerist allapoole asetada ehtekarpe, pilte või kauneid nipsasjakesi. Kodu kujundamine on äärmiselt vahva ettevõtmine, ent ka korralikku läbimõtlemist vajav tegevus. Mööblit valides lähtu alati isiklikust maitsest, ent ära unusta ka praktilisust. Lähtuda võiks kvaliteedist, sest kvaliteetsed mööbliesemed peavad kauem vastu ning säilivad kauem kenana.