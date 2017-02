Rootsi iga-aastane motomess MC Mässan leiab alati aset nädalake enne eestlastele rohkem teada-tuntud-käidud Helsingi Messikeskuse MP motomessi. Seekord otsustas Accelerista autor koos sõprade-motofännidega oma mugavustsoonist välja tulla ning käia Stockholmi sündmusega tutvumas.

Olgu kohe öeldud, et ootused ei olnud liiga kõrged, sest olime juba ette hoiatatud, et tegemist on pisema messiga kui Soome oma (ega soomlased siis naljapärast MP Motomessi Põhjamaade suurimaks nimeta). Aga huvi oli suur ning pettuma ei pidanud mitte poole euro eestki.

Kõigepealt tuvastasime, et netist saab osta pileteid ette ning tiba soodsamalt kui kohapealt. See oli väga arukas mõte, sest selleks ajaks, kuni Tallinki laev sadamasse jõuab ning metroo ja rong motohuvilised messikeskuse juurde veavad, on juba keskpäev kohe-kohe käes ning rahvast voogab igast kaarest ligi.