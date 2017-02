Plaanid lastega pikemale Eesti või, miks mitte, ka Euroopa reisile suunduda? Kõlab hästi. Kuid selleks on äärmiselt oluline teha korralik ettevalmistus, tagamaks ohutu ja nauditav reis. Kui reisite koos lastega, siis on see ülesanne üsna keeruline, kuid kindlasti mitte võimatu. Järgnevalt jagame Sinuga praktilisi näpunäiteid, kuidas lapsega sõit ohutumaks muuta.

Esimene ja kõige tähtsam – turvaiste. Turvaiste tagab lapse ohutuse ning on suureks abiks õnnetuste korral, seda on tõestanud nii erinevad testid, uuringud, kui ka reaalne elu ise. Kõik alla 135 cm pikkused lapsed tuleb kahtlemata turvatooli istuma seada. Kaup24.ee ekspertide sõnul on turvatooli soetamisel äärmiselt oluline meeles pidada just mugavuse kriteeriume. Vastasel juhul võib planeeritud puhkus muutuda tõeliseks õudusunenäoks, sest soovime ju, et lapsel oleks mõnus ja mugav oma toolis istuda ka pikema sõidu korral. Turvatooli valides on oluline arvestada lapse pikkusega, lisaks peaks tool olema stabiilne ning lihtne ja mugav autosse seada.

Aktiivsel ja uudishimulikul lapsel on väga keeruline mitu tundi järjest paigal istuda. Seetõttu kuulevad vanemad juba mõne aja pärast põnni nurinat ja igavuse üle kurtmist. Sel põhjusel soovivad lapsed ka oma turvatoolilt püsti tõusta ning sõidukis vabalt ringi liikuda. See on aga rangelt keelatud, mistõttu võiks hoopis 10-minutilise peatuse teha ja lapsega veidi tegeleda või, miks mitte, ka väikesele jalutuskäigule minna. Lapsega reisimisel tuleb selliste ootamatute peatustega ning lapse etteaimamatu käitumisega arvestada.

Seetõttu võiks lapsele leida sõidu ajaks tegevusi. Näiteks erinevad mängud, nii ei päri laps iga viie minuti järel, millal te ükskord kohale jõuate ning ei sega sellega ka juhti. Vanemal on keeruline liiklusele keskenduda, kui laps samal ajal nutab või jonnib. Seetõttu tuleks kindlasti teha peatusi, millega reisi pikkus küll venib, ent mille käigus on võimalik last rahustada ning sel moel taas normaalset sõitu jätkata. Niisiis on lapsele tegevuse leidmine äärmiselt soovitatav, eriti, kui plaanite pikemat väljasõitu.

Heaks lahenduseks on teha ka söögipause. Võimalusel võiks võtta kaasa piknikulina ja näksimist ning värskes õhus mõnus ja meeldejääv piknik korraldada. Värske õhk mõjub lapsele kahtlemata hästi ning pärast kerget kehakinnitust ja õues viibimist tuleb taas autosse istudes uni ilmselt magusam.

Ka kõige pikemad väljasõidud koos lastega on väga vahvad, kui mõtled eelnevalt kõik põhjalikult läbi. Varu sõidukisse nii tegevusi kui planeeri varakult sõitmise vahele põnevaid pause. Lisaks teevad maitsvad suupisted tuju tunduvalt rõõmsamaks.