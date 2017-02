Tehnoloogiline areng ei lähe mööda ka kodumasinate pidevast täiustamisest. Üha enam inimesi soovib oma kööki veidi uuendada, valides muuhulgas endile modernsed induktsioonpliidid, mida peetakse hetkel üheks lootustandvamaks avastuseks köögitehnikamaailmas. Mis antud seadme niivõrd eriliseks teeb, räägivad järgnevalt Eesti suurima e-poe Kaup24.ee spetsialistid.

Tööpõhimõte

Induktsioonpliit ei erine oma välimuselt traditsioonilisest keraamilise plaadiga elektripliidist, kuid induktsioonpliit töötab elektrimagnetite ja elektripliit küttekeha tööpõhimõttel. Induktsioonpliidi plaat ei muutu kunagi kuumaks, seda põhjusel, et soojus liigub otse pannilt toiduni. Induktsioonpind aktiveerub ainult juhul, kui toidunõu on asetatud pliidi tundlikule osale ning lülitub välja, kui nõu on pliidilt eemaldatud. Induktsioonpliidi tööpõhimõtet on katsetatud väga ilmeka näite abil: pliidiplaadi ja keeva veega täidetud poti vahele paigutati 50eurone rahatäht. Rahatähega ei juhtunud midagi, see ei kaotanud ei oma värvi ega ka jäikust.

Induktsioonpliidi hüved

Induktsioonpliidid on teiste pliitidega võrreldes tunduvalt funktsionaalsemad. Näiteks valmib toit induktsioonpliidil tunduvalt kiiremini ning see on eriti oluline inimestele, kellel on pidevalt kiire elutempo. Näiteks läheb induktsioonpliidil liitri vee keetmiseks kolm minutit, samas kui harilikul pliidil kulub selleks 6-8 minutit. Teiseks tähtsaks eeliseks on võimalus kiirelt temperatuuri reguleerida – kuumuse vähendamisel väheneb koheselt ka ülekantava soojuse hulk.

Kaup24.ee spetsialistide sõnul on induktsioonpliidid ideaalseks lahenduseks peredele, kus kasvavad väikesed lapsed, kuna induktsioonpliit on tunduvalt ohutum. Induktsioonpliidi plaadilt on üsna võimatu põletusi saada, kuna pliidiplaat ei muutu kuumaks. Seetõttu võib ka kuuma toiduga täidetud potte ja panne asetada peaaegu igale pinnale.

Induktsioonpliit ei vaja ka erilist hoolt. Seda põhjusel, et pliidiplaat ei muutu kuumaks ning nii ei ole võimalik toidul pliidiplaadil kärssama minna. Sel põhjusel ei ole endale tarvis soetada erilisi puhastusvahendeid nii nagu hariliku pliidi puhul. Pärast toidu valmistamist pühi pliidiplaat lihtsalt niiske lapiga puhtaks. Tänu sellele püsib induktsioonplaat kauem ilus ning sellele ei teki kinnikõrbenud mustuse mahakraapimisest tingitud kriimustusi.

Induktsioonpliidi nõrkused

Suurimaks induktsioonpliidi puuduseks on seni selle üsna kõrge hind, mis algab mõnesajast ning ulatub mitme tuhande euroni. Lisaks vajavad induktsioonpliidid magnetpõhjaga potte, mis ei ole samuti eriti odav lõbu. Teisalt hoiavad antud nõud roogade maitse puhta ja toidu tervislikumana. Vahel võib kostuda induktsioonpliidil toitu valmistades isemoodi surinat või vilinat. Need on põhjustatud induktsiooni elektromagnetvälja poolt tekkivast vibratsioonist anuma põhjas. Heli tugevus sõltub ennekõike poti kvaliteedist – mida parem pott, seda vähem müra.