Lõppeval kuul esietendus Kanuti Gildi Saalis Kinoteatri pornosõltuvusest rääkiv lavastus "Ei tao" ning selle autorid on teemast rääkides mitmel korral viidanud maailma suurima pornovideote saidi Pornhub 2014. aasta avalikule statistikale Eesti kohta. Aga sellest ajast on juba omajagu vett merre voolanud.

Pornhub märgib, et Eesti paigutub ülemaailmses Pornhubi kasutamise pingereas 88. kohale. Aga rahvaarvu poolest on Eesti samas 154. kohal. Ning eestlased veedavad Pornhubis keskmiselt 9 minutit ja 26 sekundit, mis on 10 sekundit pikem aeg kui ülemaailmne keskmine. 31% vaatajatest on naised – ning see protsent on märksa kõrgem kui rahvusvaheline 26.

Ehk siis: vähesed eestlased on täitsa usinad pornovaatajad.

Keskmine eestlasest Pornhubi vaataja on 36 aastat vana, see on ka üleilmne keskmine vanus. Kõige rohkem käivad eestlased seksiklippe vaatamas pühapäeviti ja kõige vähem reedeti. Pornovaatamise lemmikaeg on õhtutund 22-23. Ja muide, nutistumise kiuste eelistavad eestlased vahtida pornot arvutist.

"Üks valdkond, kus Eesti üsna märkimisväärselt ülejäänud maailmast erineb, on [Pornhubi] külastamine mobiiliseadmetega – ainult 49% võrrelduna ülemaailmse 72 protsendiga," märgitakse ülevaates.

Popid otsingud: eestlased, kasuemad ja saun

Paljude riikides, näiteks Norras, Šotimaal ja Argentiinas armastatakse videosid, kus esinevad oma kaasmaalased. Nii Eestiski: otsingusõna number üks on "estonian" ehk eestlane ja sõna "Estonia" on pingereas seitsmendal kohal. Teised popid otsingud on "step mom" (kasuema), "lesbian" (lesbiline) ja "mom" (ema). Rahvusvaheline trend on otsida videomängu "Overwatch" teemalist pornot ja see sõna on Eesti pingereas kolmas.

Ja muide: otsingutulemused näitavad, et grupiseksist rohkem meeldib eestlastele vaadata saunas seksimist!

Kõige vaadatumad videote kategooriad on Maarjamaal anaalseks, lesbid ja MILF (emad, keda meeldiks k****da). Ja rahvastiku vananemine annab tunda ka pornovaatamises: küpsemad pornotähed (mature) on veidi eelistatumad kui 18+ vanuses esinejad (teen).

Kui võrrelda ülejäänud maailmaga, siis otsitakse Eestis rohkem videosid, mis sisaldavad venelasi, fistingut (terve rusika sisestamine tuppe või pärakusse), tšehhe, grupikat ja orgiat.

Ning kuigi Kim Kardashian pole pornostaar, soovivad eestlased vaadata just temaga seotud videosid. Otsitumate nimede pingereas teine on Mia Khalifa (ka päriselt pornotäht) ja kolmas Lisa Ann.

Ja mis on Eesti pornopealinn?

Seda me paraku Pornhubi ülevaatest otseselt teada ei saa. Küll aga antakse ülevaade erinevate linnade elanike pornosaidil veedetud ajast.

Nagu ülal teada saime, veedab keskmine eestlane Pornhubis videosid vaadates 9 minutit ja 26 sekundit. Tõrva elanike huvi saab lausa 44 sekundit kiiremini rahuldatud ja narvalased vajutavad keskmisest 26 sekundit varem ristikesele. Ka Tallinna ja Tartu inimesed on keskmisest kärmemad.