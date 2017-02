Paljud vanemad majapidamised on kujundatud nii, et pesumasin on paigutatud eraldi ruumi, kus on võimalik vajadusel ka pesu kuivatada. Ajad on aga nii palju muutunud, et paljudes majapidamistes ei tekigi vajadust pesuresti ega -nööri järele. Põhjus selleks on äärmiselt lihtne, sest üha enam avastatakse enda jaoks asendamatu abimees – kuivati.

Eesti suurima e-poe Kaup24.ee ekspertide sõnul ei säästa kuivati mitte ainult aega, vaid hoiab kokku ka ruumi – unustada võib kohmakad pesurestid, mis kodus liikudes alati jalus on ning mis külaliste saabudes kiiresti peitu tuleb panna. Lisaks tekitab pesu kuivatamine liigset tolmu ning niiskust, mis omakorda tekitab akendele kondensaati. Kuivatit kasutades ei kortsu ka riided liigselt ning neid on tunduvalt lihtsam hiljem triikida.

Kuivatite tüübid

Mõni aastakümme tagasi oli pesu, eriti voodipesu pesemine raske ja aeganõudev protsess, milleks võis kuluda pea terve päev. Kaasaegsed pesumasinad muudavad meie elu aga tunduvalt mugavamaks. Pese masinas pesu puhtaks ning aseta see siis hiljem kuivatisse. Ise võid samal ajal hoopis teiste ja palju olulisemate toimetustega tegeleda ning oma vabast ajast rõõmu tunda. Lisaks on hiljem pesu triikimine tunduvalt mugavam, kuna pesu on väga vähe kortsunud.

Kuivateid on mitut tüüpi, kõige sagedamini jagatakse need kahte põhikategooriasse: ventileerivad ja kondenseerivad pesukuivatid. Kondenseerivate kuivatite puhul koguneb niiskus filtrisse, mida on hiljem lihtne tühjendada. Kui kuivati on töö lõpetanud, siis eemaldad filtri ning valad selle tühjaks. On ka kondenseerivaid kuivateid, mis suunavad üleliigse vee automaatselt kanalisatsiooni. Ventileerivate kuivatite puhul teeb oma töö ära kuum õhk. Seda tüüpi kuivatite puhul on aga väga oluline tagada hea ventilatsioonisüsteem, vastasel juhul muutub ruum, kus kuivati asub, väga niiskeks ning võib põhjustada hallitust ja muid niiskusega kaasnevaid probleeme.

Kuivati triikraua asemel?

Paljudel moodsatel kuivatitel on ka triikimisfunktsioon, mis muudab perenaise elu tohutult mugavaks. Tuleb vaid meeles pidada, et funktsioon on efektiivne vaid juhul, kui masin ei ole liialt pesuga koormatud. Harilikult on korraga võimalik kuivatis triikida kuni 3 kilogrammi pesu.

Lisanduvalt tuleb öelda, et antud tüüpi kuivati on ideaalne inimestele, kes on tolmu ja puhastusvahendite vastu allergilised. Pesukuivatis triikimisel tekkiv aur muudab riided pesuvahenditest puhtamaks, mistõttu on see ideaalne peredele, kus kasvavad lapsed, kellel tekib allergiline reaktsioon puhastusvahendite vastu.

Kuivati mõõtmed ja asukoht

Kuivatit valides tuleb põhjalikult hinnata ka kodust vaba pinda, kuhu masina kavatsed paigutada. Kui otsustad valida pesumasinaga sama brändi kuivati, siis on äärmiselt mugav soetada endale raam, kuhu mõlemad seadmed ideaalselt paigutada. Praktiline raam tagab stabiilsuse ja turvalisuse.

Energiatõhusus

Ökonoomsed kuivatid on hinnalt kallimad, sest need on varustatud tehnoloogiliste uuendustega, mis tagavad võimalikult vähese elektritarbimise. Võrreldes B-või C-klassi kuivatitega, kasutab A-klassi kuivati peaaegu kaks korda vähem elektrit, mistõttu on ökonoomsus pikas plaanis investeeringut väärt. Kõrgema energiatõhususega seadmed kasutavad kuivatamiseks madalamat temperatuuri ning seadmetel on spetsiaalsed niiskusandurid, mis valivad pesule just kõige sobilikuma kuivatusprogrammi. Sel moel säästad oma rõivaid ning hoiad neid kauem kvaliteetsetena.

Tõsi, B-ja C-klassi kuivatid on hinnalt tunduvalt soodsamad, ent ka vähem efektiivsed. Nende kuivatusprogrammid on pikemad ning sel põhjusel kulutavad need ka enam energiat. Samas sobivad antud seadmed inimestele, kes kasutavad kuivatit harvadel juhtudel.

Kui tunned, et oled väsinud igapäevasest pesu kuivatamisest ja tüütust pesu triikimisest, võiksid tõsiselt kaaluda kuivati soetamist. Kui Sa ei ole veendunud, milline seade endale täpselt muretseda, siis konsulteeri julgelt ekspertidega, kes vastavad lahkesti kõikidele küsimustele.