Sa ju tead, kui tüütu on riietuskabiinis erinevaid särke ja pükse proovida, ka tekib nii parasjagu segadust. Aga kui sul on jalas su kõige paremini istuvad püksid, siis on need tunde ja numbri osas hea spikker. Nii särke kui pükse proovides võid laotada proovitavad enda oma peale.

Real Men Real Style'i stiilispetsialistist autor Antonio kinnitab, et ta on avaldanud umbes 2000 artiklit ja 1000 videot, aga siin välja toodud viit stiilinippi (ja lisaks boonusena veel kaks) pole ta kunagi varem avaldanud.

2. Ebatäiuslikkusi varja kihtidega

Oletame, et sul on hirmus kiire mingile kohtumisele, aga kõik su triiksärgid on pesus. Peale ühe vana särgi, mis on kortsunult sahtlis. Aga kui selle krae ja mansetid on okei, siis oled päästetud. Tõmba särgi peale hästiistuv V-kaelusega sviiter.

3. Otsi venivaid materjale

Ära tunne end halvasti nende oma kehapiirkondade pärast, mida on raskem rõivastesse sobitada. Selles pole midagi halba, kui näiteks su rindkere on loomu poolest keskmisest suurem – kuni sa ise oled terve ja aktiivne. Ja sa ei tohiks neil väikestel ebaproportsionaalsustel lasta oma head välimust rikkuda. Siin tulevad appi venivad tekstiilid nagu spandex, lükra või elastaan. Stiilu ja mugavuse ideaalne kombinatsioon näiteks teksade ja särkide puhul on 2-5% venivust.

4. Koostekvaliteeti uuri rõivatüki seest

Kui sul on kaks sisuliselt sarnast ja sama kvaliteediga riietuseset, siis pööra need pahupidi ja uuri seest rätsepatöö kvaliteeti. Märkad üsna kindlasti, et ühel on õmblused hoolikamalt tehtud kui teised. Võid leida, et ühel on liigset niiti. Vali riietusese, mis näeb seest korralikum välja.

5. Proovi esemeid, mida sa muidu ei kannaks

Järgmine kord, kui sa siirdud riietuskabiini, vaata esmalt ringi ja võta kaasa mõni ese, mida sa muidu ei kannaks. Otsi midagi teravamat, näiteks omapärast tekstuuri või värvi, mis sulle väga ei meeldi. Või lihtsalt su tavapärasest stiilist erinevaid teksasid, pintsakuid või jalanõusid. Sa ju ei tea, kuidas see moekas ese sinu seljas välja näeb, miks mitte proovida? Nii võid leida midagi oma mugavustsoonist väljaspool olevat, mis töötab äärmiselt hästi.