Iga kokk tunnistab, et suurepärase roa valmistamiseks ei piisa alati vaid värskest toorainest, oluline on ka heal tasemel köögitehnika, kvaliteetne ahi sealhulgas. Niisiis, kui oled väsinud ahjust, mis küpsetab kooke ebaühtlaselt või mille paakunud rasvakihtide eemaldamine võib kujuneda väsitavaks treeninguks, siis on ehk aeg mõelda uuele kvaliteetsele abimehele.

Pliitide valik on äärmiselt lai, mistõttu tekib kindlasti mitmeid küsimusi – mis vahe on elektri- ja induktsioonpliidil ning millistele aspektidele tuleks pliiti valides keskenduda? Neile ja teistele olulistele küsimustele vastavad järgnevalt Eesti suurima e-poe Kaup24.ee eksperdid.

Elektripliidi eelised ja puudused

Elektripliidi plaadid on valmistatud keraamilisest klaasist või malmist. Keraamilise plaadiga pliidid on äärmiselt mugavad ja kena välimusega, lisaks kuumenevad need äärmiselt kiiresti. Ainsaks miinuseks on nende aeglane jahtumine. Lisaks muutub pliiti kasutades kuumaks kogu pliidi pind. Seetõttu tuleb eriti hoolikas olla juhul, kui pliidi läheduses toimetavad ka lapsed, et need kogemata pliiti puudutades põletusi ei saaks.

Kaup24.ee ekspertide sõnul on sileda klaasiga keraamilised elektripliidid äärmiselt populaarsed. Kliendid hindavad neid eelkõige tänu vastupidavusele ja kergele hooldamisele. Keraamiline pliit on valmistatud spetsiaalsest kuumuskindlast klaasist. Kaasaegne keraamiline pliit soojeneb kuni 50 kraadini vaid mõne sekundiga.

Induktsioonpliit – tehnoloogiline areng köögimaailmas

Induktsioonpliit on köögimaailmas hetke tehnoloogia viimane sõna. Induktsioonpliidil puudub küttekeha, ent toit valmib sellest hoolimata palju kiiremini kui gaasi- või elektripliidil. Saladus peitub elektromagnetväljas, mis kiirelt ja tõhusalt poti või panni põhja soojendama hakkab. Siiski muutub soojaks vaid toit, mitte anum ise. Induktsioonpliidi puhul on põletuste saamine täiesti võimatu, kuna pliidiplaat ise kuumaks ei muutu. Sel põhjusel on induktsioonpliit ideaalseks lahenduseks peredele, kus kasvamas väikesed lapsed.

Teiseks induktsioonpliidi eeliseks on toidu valmistamise efektiivsus. Näiteks saab keraamilisel pliidil kuumust alandada ja lisada järk-järgult, induktsioonpliidil muutub kuumus aga koheselt, nii valmib ka toit tunduvalt kiiremini ja sujuvalt. Lisaks tarbib induktsioonpliit äärmiselt vähesel määral energiat. Kaup24.ee ekspertide sõnul on induktsioonpliitide kasutegur suisa 90%. Lisaks on see vaieldamatult kõige võimsam, ökonoomilisem ja turvalisem seade, mis hetkel võimalik endale muretseda. Siiski tuleb induktsioonpliidi puhul arvestada, et pliidi kasutamiseks tuleb endale muretseda ka spetsiaalsed nõud, millel magnetväljaga põhi. Antud nõud on poodides harilikult spetsiaalse märgistusega ning sobivad suurepäraselt erinevat tüüpi toitude valmistamiseks.

Pole pliiti ilma ahjuta

Võib julgelt öelda, et kaasaegsed ahjud on praktiliselt kõikvõimsad. Loomulikult oleneb kõik kütteelemendist. Tuleb meeles pidada, et mida rohkem on ahjul jahutus- ja küpsetusfunktsioone, seda paremini on võimalik temaga maitsvaid toite valmistada. Näiteks on traditsioonilise gaasiahjuga võimalik küpsetada toitu pealt ja alt, ent sellel puudub sisemine ventilatsioon, mis on antud ahju puhul suureks puuduseks, sest gaasiahjuga on väga keeruline valmistada kala, praade ja pirukaid. Niisiis, kui soovid valmistada maitsvaid roogi, soovitavad eksperdid endale valida elektripliidi või multifunktsionaalse ahju.

Olenevalt tootjast võivad elektripliidi funktsioonid olla väga erinevad, ent neil kõigil on torujas kütteelement ja tagaseinas asetsev radiaator, mille ümber paikneb omakorda küttekeha, mis tagab parema õhuvoolu ning kiirema küpsemise. Harilikult on elektripliitidel 8-10 erinevat küpsetamisvõimalust. Elektriahjus valmib toit kiirelt ja mugavalt, sest tagaseinas paiknev küttekeha varustab ahju võimsa kuumusega ning tagab ka ühtlase soojuse jaotuse. Lisaks ei vaja elektriahjud erilist hooldust.

Kaasaegsetel ahjudel on sisseehitatud termostaat, mis reguleerib küttekeha toimimist. Sel moel tarbib ahi ka vähemal määral energiat ja toidu valmimine on veelgi kiirem ja efektiivsem.

Tänasel päeval on valikus äärmiselt suur hulk pliite, mistõttu tuleks hoolikalt läbi mõelda, milline mudel endale valida. Lisaks tuleks meeles pidada, et kvaliteetne ahi teenib meid kuni 30 aastat, mistõttu võiksid valida ökonoomse ja funktsionaalse seadme, millest on rõõmu ka kümnete aastate möödumisel.