Heathrow lennujaam on palgale võtnud 250 inimest, kes abistaksid reisijaid kõikide nende probleemide osas. Selgub aga, et abistajatel on väike lisaülesanne.

Nimelt suunavad töötajad kiente ka erinevatesse poodidesse (näiteks Burberry, Cartier, Prada), kus on suured allahindlused, ja saavad selle eest palgalisa, kirjutab Daily Mail.

Just Daily Maili ajakirjanik viiski läbi katse ning kandideeris kõnealusele tööle. Tuli välja, et tema tööjuhendis on sulaselgelt kirjas, et üheks ülesandeks on suunata turiste allahindluste juurde.

Heathrow lennujaama esindaja tõi välja, et töötajate ülesandeks on turiste abistada ning suunates neid ka poodidesse ei rikuta ühtegi seadust.