USA paarike otsustas loobuda oma igapäevasest tööst, et minna teadmata ajaks reisima. Kaasa võeti ka koer.

24-aastane Pete ja 23-aastane Taylor tulid kaks aastat tagasi töölt ära ja läksid Kagu-Aasiasse reisima, kirjutab Daily Mail. Sealt naastes tundsid nad, et nende jaoks on õige just rändav elustiil. Seega ostsid nad 5000 dollari eest reisikaubiku, et selles mööda Ameerika Ühendriike reisida.

Pete, Taylor ja nende koer on sõitnud kaubikus umbes 10 000 kilomeetrit mööda USA teid ning seiklemist on plaanis jätkata.