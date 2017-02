Ärev välispoliitiline olukord on kasvatanud ka Soome reservistide aktiivsust ja Pohjola sõnul on resrervistide hulgas suur hulk aktiivseid liikmeid, kes soovivad panustada Soome kaitsevõimesse.

Soome reservistide liidu (Reserviläisliito) esimees Ilpo Pohjola ütles MTV uudistele, et soomlased peaksid õppima Ida-Ukraina ja Krimmi sündmustest ning olema valmis olukorraks, kus kutsumata külalised kaaperdavad nende maa.

Reservistid annavad endale aru, et taoliste kiirreageerimisüksuste loomine seisab poliitilise otsuse taga, kuid nende poolt on valmisolek olemas.

Pohjola sõnul eeldaks see jalaväerelvastuse andmist kodusele hoiule, kuid Soomes on see paraku poliitiliselt üsnagi tundlik teema.