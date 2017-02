Prilliraamid, mis olid kas tohutud või imepisikesed. Klaasid, mis olid kergelt toonitatud, mitte täiesti läbipaistmatud. Vintage on moes ja nüüd on retromood jõudnud ka meeste päikeseprillideni. Men’s Health soovitab nelja päikeseprillide stiili, mis on sel kevadhooajal taas trendikad. Enamik nendest on pärit kuuekümnendatest ja seitsmekümnendatest, ajast, mil suurim moeikoon oli John Lennon (ka tema klassikalised ümmargused päiksekad on taas moes). Poolläbipaistvad klaasid

Värviline või toonitatud klaas pole mitte ainult väga moens, vaid selliseid päikeseprille saad kanda ka siseruumides nii, et ei põrka pidevalt asjade ja teiste inimeste vastu.

Julged raamid Aviaatorid on lahedad, aga julge kandja paneb ette päikeseprillid, millel on hiiglaslikud ja ebatavalise kujuga raamid. Suured ruudud, sõõrid, kujundeid on ju palju. Roosa Roosa on meestemoes selle aasta popp värv. Ole siiski ettevaatlik, roosad klaasid või raamid sobivad pigem igapäevase ja mõnusa stiiliga, kindlasti mitte ülikonna juurde – kui sa just pole täiesti veendunud, et suudad selle välja kanda. Väikesed raamid