Logan MCV Outdoor mudelil on 50 mm kõrgem kliirens, põhjakaitsed esi- ja tagaosas, Dusterile sarnanev esivõre, küljekarpide kaitsed ning omanäoline sõitjateruum. Tegemist on praktilise ja suure mahutavusega sõidukiga konkurentsivõimelise hinna eest.

Uue Logan MCV Outdooril välimuses on püütud rõhutada sitkust ja enesekindlust. Auto disainimisel on inspiratsiooni saadud crossoverite kujustusvõtetest.

Dusteri eriversiooni nimi on eri turgudel erinev. Eriversioonide kerevärvid on hall (Island Grey) ja oranž (Ocre Orange), viimane on saadaval vaid Sandero Stepwayle. Sõitjateruumis püüavad pilku eksklusiivsed polstrimaterjalid ja tepingud.

Uute mudelitega toetab Dacia oma brändi tugevnemist pärast rekordilist 2016. aastat, mil 44 turul müüdi kokku 584 219 Dacia märki kandvat sõidukit.