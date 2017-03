Tööl masturbeerimine on märksa tavalisem, kui võiks arvata, kirjutab Huffington Post. Time Out New Yorki hiljutise uuringu kohaselt tunnistab 39% kontoris töötavatest inimestest, et on sealses tualettruumis ennast rahuldanud.

2012. aastal kirjutas Glamour, et kontorikäsitöö tegemise on võtnud omaks 31 % meestest. Aga Time Outi teatel ei kajasta nende pea 40% vaid meeste tegemisi. Nii mehed kui naised, heterod kui homod tunnistavad, et on erinevatel põhjustel töökoha kehakergendamise ruumis iseendaga armatsenud.

"Kui mul on töö juures suur pohmakas, siis aitab masturbeerimine enesetunnet paremaks muuta," on selgitanud üks eneserahuldamise praktiseerija. Ja teine nentinud: "Ma lihtsalt olen üks kiimas naine."