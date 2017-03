Vasta kiiresti: kummal pool on sinu autol tankimisava luuk? Ei jookse välja piiluma, ei peta – pealegi võid kiiruga pükse jalga tõmmates ennast vigastada. Aga on üsna tõenäoline, et sa pidid selle küsimuse peale vähemalt sekundiks mõtlema, märgib Jalopnik. Samas ei pea sa mõtlema selle peale, kummal pool sinu autol rool on. Sest erinevalt teistest auto olulistest osadest ei näi bensiinipaagil ja selle tankimise aval olevat kindlat asukohta. Miks nii?

Enne, kui uurime, mida Jalopnik sel teemal välja selgitas, piilume korraks kodumaiseid foorumeid. Ühe variandina on välja pakutud, et autotoojad panevad kütusepaagi luugi meelega kord ühele ja kord teisele poole autot – et bensiinijaamades vähem järjekordi tekiks. Teine variant on see, et Jaapani autodel on kork vasakul ja Euroopa autodel paremal. Aga kohe jõutakse selgusele: see teooria ei ole pädev, sest erandeid on liiga palju. Kindel on vaid see: Moskvitši tangitakse tagant keskelt, numbrimärgi juurest.

Jalopnik toob välja, et ka osadel vanadel Ameerika autodel on tankimisava taga keskel. Selline lahendus olla aga praegu seaduste ehk ohutuseeskirjadega välistatud. Põhjus: kui sulle tagant otsa sõidetakse, siis võib ka kerge löök bensiinipaagi kaela purustada ja tuleohtliku vedeliku lekkima panna. Ning seda tagasõitva auto kuuma mootori ja akuklemmide lähedal ...