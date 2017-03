Art of Manliness on vahendanud peatükki raamatust "100 Deadly Skills" ehk sadat surmavat oskust kajastavast meeste ellujäämisõpikust. Peatükk pakub juhiseid üsna ebatõenäoliseks, aga siiski mitte välistatud olukorraks – kuidas käituda, kui pätid lukustavad sind auto pakiruumi?

Rohkem kui 99-protsendilise tõenäosusega ei leia ükski siinse kirjatüki lugeja end kunagi auto pakiruumi lukustatult. Või kui leiab, siis on tegu sõprade naljaga poissmeestepeol ja paanikaks pole põhjust. Tõenäosust pakiruumivanglasse sattumiseks vähendab ka see, et pakiruumiga autosid ehk sedaane näib meie teedel liikuvat üha vähem – eestlased eelistavad kõikvõimalikke universaale, linnamaastureid, luukpärasid ja munakelli. Aga KUI sa siiski satud mõne kurikaela pagasnikusse, näiteks mõnes ohtlikumas riigis, siis on igati hea, kui väldid paanikat ja tuletad meelde altpoolt loetut.

Sõda, poliitiline kriis – ka aastal 2017 võetakse mõnedes riikides neil põhjustel pantvange. Mõnikord juhtub ka, et inimene on lihtsalt valel ajal vales kohas ja satub kellegi kurjami auto pakiruumi. Reisija on kõige rünnatavam siis, kui ta hommikul oma hotellist lahkub või õhtul sinna naaseb. Mõnikord lavastatakse kellegi röövimiseks autoõnnetus. Levinud variandid on järgnevad: