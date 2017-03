1. Mees hakkab pihta, pööramata tähelepanu sellele, kas naine on tema jaoks valmis. Ilma piisava libestuseta on vahekord naisele valus.

Neli Buzzfeedi naisautorit on pannud kirja 17 sellist magamistoas sageli toimuvat olukorda, kus mees käitub seksistlikult. Kirjeldused on koostatud naise vaatevinklist ja naisele ning on sestap omajagu feministliku alatooniga, ÕL Mehele kohendas neid veidi neutraalsemaks ja soovitab igal mehel alljärgnevat seksikäitumist vältida.

4. Mees ütleb, et kondoomiga "pole nii hea", et sa sellest mõttest loobuksid. Aga mis veel pole hea? Suguhaigused ja soovimatu rasedus.

5. Mees käib peale, et ilma kondoomita seksitaks "vaid korraks". Moodne versioon väljendist "panen ainult otsa sisse".

6. Mees kommenteerib seda, kui kaua naisel lõpetamiseks aega kulub.

7. Mees teab, et naisele miski ei meeldi, aga anub teda ikkagi: palun, tee seda minu heaks. Ta ei lõpeta anaalseksist rääkimist, aga endal on pikk nimekiri asjadest, mida keeldub voodis tegemast.

8. Naine ütleb "ei" ja mees teeb ah-et-siis-niimoodi näo, jättes mulje, et peab siis otsima kellegi teise. Sest lõppude lõpuks "mehel on ju omad vajadused".

9. Mehe arvates on õige kurta, et naine pole alt ideaalselt siledaks raseeritud.

10. Mingil põhjusel saab mees alati poosid valida. Naise valitavad on tema jaoks "igavad".

11. Ka otsustab mees, kas te teete seda sel korral aeglaselt või kiirelt.

12. Mees haarab suuseksi ajal naise peast ning jõnksutab seda ette ja taha.

13. Mees keeldub pärast naist suudlemast.

14. Mees armastab seksuaalfantaasiaid, aga ainult siis, kui nende sisuks on see, et naine midagi tema jaoks teeb. "Misasja"? Naistel on ka fantaasiad?"

15. Soovimatu raseduse vältimine on mehe arvates vaid naise probleem. Sest tema saab ju jalga lasta.

16. Kui miski läheb valesti, ei paku mees oma abi ega isegi küsi, kas naisega on kõik okei – SOS-pilli võtmine on naise vastutada.