Me kõik teame sõbrapäeva ehk valentinipäeva lilli, südameid, läägeid filme ja muud naiste värki. Keegi on välja mõelnud analoogse päeva meestele, mis toimub kuu aega hiljem, 14. märtsil, ning on pannud sellele nimeks steigi ja suuseksi päev (ingl. k. Steak and Blowjob Day – toim.).

Mitte kõik ei rõõmusta sellisel kujul meestele mõeldud päeva üle. Zeynep Yenisey ajakirjast Maxim kirjutab, et mida rohkem ta steigi ja suuseksi päeva ideele mõtleb, seda vastikumaks see muutub. Päev keskendub mehelikele stereotüüpidele samamoodi nagu valentinipäev naiselikele. Mille poolest see siis parem on?

Et nn püha kergemini alla läheks, on Steak and Blowjob Day ametlikult kodulehelt võimalik osta päevaga seotud nänni, mille eest saadud tulu läheb rinnavähi uuringute toetuseks. Ahah, et kui käitud oma naisega nagu mölakas, siis ainult anneta, osta näiteks "Steik & suuseks" põll ja kõik on korras!

Võib-olla tasuks selmet oma naist lihatükina kohelda, võtta steigi ja suuseksi päeval ette koos kokkamine ja steigi küpsetamine. Õhtul linade vahel saab mõnuleda vastastikku üksteisele heameelt tehes. Kah tore päev.