Koer on inimese kõige parem sõber! Nissan teab seda ja otsustas omalt poolt välja pakkuda kutsadele sobiva sõiduvahendi. X-Trail krossoveri baasil loodud ideeauto pagasiruum on kohandatud kuni kahe koera sõidutamiseks ja sealt leiab rea uudseid lisatarvikuid neljajalgsete sõprade heaoluks.

Ideeauto X-Trail 4Dogs loodi pärast seda, kui koeraomanike seas korraldatud uuringust selgus, et pea iga koeraomanik loeb karvast sõpra oma pereliikmeks ning ligikaudu 90% koerakasvatajatest soovivad autot, milles on rohkem koerte transportimiseks vajalikke võimalusi ja abivahendeid.

Koerainimeste soovidele vastamiseks avalikustas Nissan äsja ainulaadse ideeauto X-Trail 4Dogs, mis on ideaalne auto seiklusteks koos neljajalgse sõbraga. X-Trail 4Dogs pagasiruum on täielikult ümber tehtud, et luua kohandatud ala kuni kahele loomale.

Krossoveri pagasiruum on muudetud koertele suurepäraseks sõitmiskeskkonnaks. Selles on ruumi 445 liitrit ja lisaks ruumile leiab siit ka rea kasulikke abivahendeid nii koeraomanikule kui kutsadele.

Kuidas saavad murid pestud ja autosse jalutatud, milline on nende ase, toitlustus ja sidesüsteem ning mida täpselt näitas ideeauto aluseks olnud uuring, loe edasi Acceleristast.